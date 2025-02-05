شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتعادل مع الطيران 2-2 في دورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقط فريق الزمالك للكرة النسائية في فخ التعادل الإيجابى مع الطيران بهدفين لمثلهما، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من دورى الكرة النسائية.

بهذه النتيجة رفع فريق الزمالك رصيده إلى 37 نقطة في المركز الرابع في ترتيب دورى الكرة النسائية، فيما رفع الطيران رصيده إلى 15 نقطة في المركز الحادى عشر.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي :

حراسة المرمى: سارة نائل

خط الدفاع: حنين هشام - سمر محمد - علياء عطا الله - ماهيتاب حسني

خط الوسط: مها سامي - سينثيا أونديكشي أكو - جميلة ياسر - شيماء علي - أية إبراهيم

خط الهجوم: ياتوندي أتنوكي فاچوبي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: "نعمة سيد، لوجين ياسر، حبيبة محمد، حبيبة إسماعيل، رقية مصطفى، نور الهدى محمد، ميشلين يني نيكولا".