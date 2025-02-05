شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات الزمالك والمصري فى ربع نهائي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد مباريات الدور ربع النهائي في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية.

وكان الزمالك والمصرى قد تأهلا لدور الثمانية في الكونفدرالية الأفريقية، حيث تأهل الزمالك على حساب إنيمبا بينما تأهل المصرى على حساب بلاك بولز.

وتأهل فريق الزمالك إلى ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، عقب الفوز على بلاك بولز الموزمبيقي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في إطار مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، ثم تغلب على إنيمبا النيجيري بثلاثة أهداف، في مباراة تحصيل حاصل ليصعد متصدرا المجموعة

في المقابل تأهل المصرى بالتغلب على منافسه بلاك بولز الموزمبيقي بنتيجة (3-1)، في اللقاء الذي جمع بينهما بالجولة السادسة والأخيرة من مواجهات المجموعة الرابعة بالكونفدرالية الأفريقية، ليحل المصري في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة.

ووفقا للمواعيد التي حددها الاتحاد الأفريقي فمن المقرر أن تقام مباريات مرحلتى الذهاب والإياب يومى 2 و 9 أبريل المقبل، في دور ربع النهائي بكأس الكونفدرالية الأفريقية .

ومن المحتمل مواجهة الزمالك لثلاثة أندية يقعون فى التصنيف الثانى من مجموعات الكونفدرالية الأفريقية، وهم: النادي الرياضي القسطنطيني الجزائري - ستيلينبوش الجنوب أفريقي - وأسيك ميموزا الإيفواري.

بينما ينتظر المصري مواجهة فريق من الثلاثة المتصدرين لمجموعاتهم وهم، سيمبا التنزاني، متصدر المجموعة الأولى، نهضة بركان المغربي، متصدر المجموعة الثانية، واتحاد العاصمة الجزائري متصدر المجموعة الثالثة.

