فليك يرفض استخدام "الأعذار" بعد هجوم ريال على الحكام

الرياص - اسماء السيد - برشلونة : قال الألماني هانزي فليك مدرب برشلونة إن فريقه لن يختبئ وراء "الأعذار" بعد أن هاجم غريمه ريال مدريد التحكيم الإسباني عقب الهزيمة المفاجئة في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسقط "النادي الملكي" على يد إسبانيول المتعثر 0 1 السبت، ليرسل بعدها رسالة شديدة اللهجة الى الاتحاد الاسباني للعبة منتقدا التحكيم في البلاد ووصفه بأنه "مفتقر تماما إلى المصداقية" و"وفاسد".

وأبدى ريال غضبه بعد عدم منح مدافع إسبانيول كارلوس روميرو بطاقة حمراء بعد خطأ قاس من الخلف على الفرنسي كيليان مبابي، قبل أن يتمكن روميرو من تسجيل هدف الفوز قبل خمس دقائق من نهاية الوقت الاصلي.

وقال فليك في مؤتمر صحافي قبل مباراة فريقه امام فالنسيا في ربع نهائي كأس إسبانيا الخميس "هذه (الرسالة) هي اختيارهم، يفعلونها بهذه الطريقة، إنها ليست طريقتنا قلت لا أعذار وسنفعل ذلك بهذه الطريقة".

وتابع "كل ناد لديه بعض الأسباب ليقول شيئا ما. نحن بشر، إنه أمر طبيعي في الحياة، الجميع يرتكب أخطاء.

"الحكام لديهم وظائف صعبة. علينا أن نعتني بهم، ليس من السهل هذا الموقف ... عندما وصلت قلت لا أعذار ولا اعتراض ولا لوم، لا أحب ذلك".

وبقي ريال في صدارة ترتيب الدوري الاسباني لكن بفارق نقطة عن مطارده وجاره أتلتيكو الثاني الذي يستضيفه السبت في قمة نارية.

ويلتقي فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مضيفه ليغانيس الاربعاء في كأس إسبانيا، بعدما كان أتلتيكو حجز مكانا لنفسه في نصف النهائي بفوزه الكاسح على خيتافي 5 0 الثلاثاء.

وكان برشلونة بطل مسابقة الكأس 31 مرة (رقم قياسي) قد اكتسح فالنسيا 7 1 في الدوري في كانون الثاني/يناير لكن فليك قال أن المواجهة المقبلة ستكون اكثر صعوبة في ملعب ميستايا.

وأوضح فليك "الأجواء (سابقا) كانت مذهلة، إنهم يضغطون بشكل جيد، ولم يكن من السهل الفوز هناك، وأعتقد أن الأمر سيكون كذلك غدا".