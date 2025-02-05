شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يغربل الصفقات.. 3 لاعبين على رادار الأبيض فى ميركاتو الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

على قدم وساق يقوم مسئولو نادي الزمالك خلال الساعات الماضية، بفتح خطوط اتصال مع عدد من اللاعبين، للتفاوض حول الانضمام للزمالك وتدعيم صفوفه خلال الميركاتو الشتوى والذى يستمر حتى 8 فبراير الجارى.

ومن أبرز اللاعبين على رادار الزمالك خلال الساعات الجارية كل من الجزائرى عادل بولبينة، الأنجولى جيلسون دالا، بالاضافة إلى السيراليونى الحسن كوروما.

وكثف مسئولو نادى الزمالك خلال الساعات الجارية، المفاوضات مع نظرائهم بنادى بارادو الجزائرى لضم عادل بولبينة مهاجم الفريق، وأرسل الزمالك عرضا رسميا أمس إلى النادى الجزائرى، وهو العرض الثالث الذى يتم تقديمه لضم عادل بولبينة، في ظل حاجة الفريق إلى جهوده لتدعيم خط الهجوم الأبيض وفقا لطلبات السويسرى كريستيان جروس المدير الفني للفريق.

كما يتم التفاوض مع الوكرة القطرى لضم جيلسون دالا ، على سبيل الإعارة الا أن مسئولى الوكرة رفضوا انتقاله للزمالك مجانا، وهو ما سوف تسفر عنه الساعات المقبلة سواء بتقدم الزمالك بعرض جديد لضم اللاعب من عدمه.

وأيضا تم فتح قنوات اتصال مع الحسن كوروما لاعب الشحانية القطرى، بعد أن تم استطلاع رأى اللاعب للانضمام للزمالك لكن يتبقى ارسال عرض رسمى لضم اللاعب من ناديه، حيث تمت الاتصالات مع رئيس النادى القطرى تليفونيا، ويتبقى ارسال العرض رسميا.