شكرا لقرائتكم خبر عن حق الرعاية يؤخر صفقة انتقال نور البحار إلى الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

أجل مسئولو نادي الاتحاد السكندري قيد نور الدين البحار لاعب اتحاد جدة السعودي السابق، في قائمته قبل غلق باب القيد بسبب عدم دفع نسبة حق الرعاية المنصوص عليها في العقد لصالح النادي السعودي.

وعلم ”الخليج 365” أن مسئولي الاتحاد السكندري يحاولون التواصل مع نظرائهم في اتحاد جدة لحل أزمة حق الرعاية لصالح النادي السعودي، والحصول على مستند قبل تقديمه إلى اتحاد الكرة لقيد اللاعب.

ولم يصل مسئولو الاتحاد إلى حل حتى الآن مع النادي السعودي، حيث لا يزال الأمر معلقا، وهو ما قد يعطل ضم اللاعب خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ووقع نادي الاتحاد السكندرى عقد جديد مع نور الدين البحار لمدة ثلاثة مواسم ونصف الموسم، ويترقب مسئولي زعيم الثغر الوصول إلى حل بشأن بند حق الرعاية في عقد نور البحار حتى يتسنى له قيده في قائمة الموسم الجديد.