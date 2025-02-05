شكرا لقرائتكم خبر عن 8 إبريل انتهاء مسابقة دوري محترفي اليد للمنافسة علي اللقب والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مسئولو اتحاد كرة اليد انتهاء مسابقة دوري المحترفين للموسم المحلي 2024-2025 للمنافسة علي اللقب يوم 8 أبريل المقبل.

و من المقرر أن تبدأ المنافسة يوم 7 فبراير بمواجهات بين كلا من، الزمالك مع الزهور والأهلي مع هليوبوليس والبنك الأهلي مع سموحة وسبورتنج مع طلائع الجيش.

وأعلنت لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد إقامة مباراة قمة الدور الثانى بدورى المحترفين للموسم المحلى 2024- 2025 بين الأهلى والزمالك والمحدد لها 27 فبراير الجارى بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر فى السادسة مساء.

شهدت قمة الدور الأول التى أقيمت 17 نوفمبر الماضى فى استاد القاهرة، فوز الزمالك على الأهلى بنتيجة 32 -30 .

يعتلى فريق الزمالك صدارة ترتيب دورى محترفى كرة اليد برصيد 39 نقطة بعد الفوز فى جميع لقاءاته المؤجلة مؤخرًا، يليه الأهلى ثانيا برصيد 36 نقطة بالخسارة فى مباراة وحيدة من الـ 13 جولة.



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