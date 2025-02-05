شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل فعاليات ورشة العمل لاكتشاف وتنمية المواهب تحت إشراف FIFA.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تواصلت اليوم الأربعاء بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم ورشة العمل بعنوان “اكتشاف وتنمية المواهب” التي ينظمها الاتحاد، ضمن فعاليات مشروع المواهب تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم “FIFA”.

حاضر خلال ورشة العمل التي تمتد فعالياتها لليوم الثاني بلحسن مالوش الخبير الفني لدى الاتحادين الدولي والإفريقي، أنطوني بافو مسئول التطوير بالاتحاد الدولي لكرة القدم، سكوت ليبي أخصائي اكتشاف المواهب بالاتحاد الدولي وأحمد الجوهري مدير مشروع اكتشاف وتنمية المواهب بالاتحاد المصري، بحضور علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، وشارك في ورشة العمل العديد من المدربين المصريين.

ويهدف مشروع FIFA لتطوير المواهب لمساعدة الاتحادات الوطنية الأعضاء على استغلال إمكانياتها بأفضل شكل ممكن، والحرص على تطوير مهارات اللاعبين، فضلًا عن تطوير المدربين من خلال ورش تدريبية والمساعدة في رفع مستوى منتخبات الرجال والسيدات حول العالم على المدى البعيد.

تأتي الورشة في إطار استراتيجية الاتحاد المصري لكرة القدم لتطوير كرة القدم المصرية، من خلال استثمار العلاقات المتميزة التي تربط المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد بمسئولي “FIFA”.



فعاليات ورشة العمل لاكتشاف وتنمية المواهب



من فعاليات ورشة العمل لاكتشاف وتنمية المواهب