سيراميكا يفقد أحمد القندوسى أمام فاركو وزد وإنبى في الدورى للإيقاف

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القاهرة - سامية سيد - يفقد فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، خدمات الجزائرى أحمد القندوسى صانع ألعاب الفريق 3 مباريات في بطولة الدورى بعد تعرضه للطرد أمام سموحة في الجولة الماضية.

وتلقى أحمد القندوسى الكارت الأحمر في مباراة فريقه أمام سموحة بعد ضرب الخصم بدون كرة، في المباراة التي خسرها الفريق بهدف نظيف في إطار الجولة الحادية عشرة من الدورى.

وأصدرت رابطة الأندية المحترفة عقوبة قوية على أحمد القندوسي بالإيقاف ثلاث مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 50 ألف جنيه وذلك للطرد لضرب الخصم بدون كرة.

وبذلك يغيب أحمد القندوسى عن سيراميكا أمام فاركو غدا الخميس، بالإضافة إلى مباراة زد في الأسبوع الثالث عشر المقرر لها الأربعاء 12 فبراير، ومباراة إنبى في الجولة الرابعة عشرة المقرر لها 17 فبراير، على أن يعود للمباريات أمام الجونة 22 فبراير.

وواصل النجم الجزائري أحمد قندوسي، لاعب سيراميكا، تألقه في الدوري المصري الممتاز، بعدما نجح في تصدر قائمة أفضل صانع ألعاب بعد مرور 11 جولة، حيث قدم 5 تمريرات حاسمة (أسيست)، ليصبح اللاعب الأكثر مساهمة في صناعة الأهداف حتى الآن.