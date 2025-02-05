شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 5 - 2 - 2025 العديد من الأخبار المهمة، والتي جاء في مقدمتها، حسم نادي الاتحاد السكندري صفقة جديدة قبل غلق باب القيد الشتوي، ودخول الأهلي في مفاوضات مع محمد شريف لعودته في الصيف القادم، ومنح عبد الله السعيد راحة من تدريبات الزمالك.

عبد الله السعيد راحة من التدريبات الجماعية فى الزمالك

يواصل عبد الله السعيد لاعب وسط الزمالك، برنامجه التأهيلي الموضوع له لتجهيزه للمشاركة بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية خلال الفترة المُقبلة.

الاتحاد السكندري يستعير سمير فكري من المصري

أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى إجراءات التعاقد مع سمير فكري لاعب الوسط المهاجم لاعب النادى المصرى على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

كاف يخطر اتحاد الكرة بنظام أول بطولة أفريقية لسيدات الصالات بمشاركة مصر

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، نظام بطولة كأس الأمم الأفريقية لسيدات كرة الصالات ، والتى ينظمها الكاف لأول مرة فى تاريخه، وتستضيفها المغرب خلال الفترة من 22 إلى 30 أبريل المقبل.

سيراميكا لـ الخليج 365: الزمالك لم يفاوضنا لضم القندوسى واللاعب لن يرحل

كشف معتز البطاوى المدير الرياضى بنادى سيراميكا، حقيقة مفاوضات الزمالك مع الجزائرى أحمد القندوسى لاعب الفريق في الانتقالات الشتوية الحالية وموقف النادى من بيع الجزائرى.

أسبوع يفصل وسام أبو علي عن العودة للأهلي

اقترب الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي من العودة إلى تدريبات فريقه خلال الأيام القادمة، حيث يحتاج اللاعب إلى أسبوع قبل المشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه.

الأهلي يفاوض محمد شريف لعودته في الصيف ومنع انتقاله للزمالك

فتح مسئولو النادي الأهلي خط مفاوضات مع محمد شريف مهاجم الفريق السابق والخليج السعودي، من أجل عودته إلى القلعة الحمراء في الصيف المقبل، وقبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

اختبار طبى يحدد موقف أشرف بن شرقى مع الأهلى أمام غزل المحلة

يخضع المغربى أشرف بن شرقى لاعب الأهلى الجديد لفحص طبى على هامش تدريبات فريقه عقب مباراة بتروجت غدا الخميس ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى المصرى.