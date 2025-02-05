شكرا لقرائتكم خبر عن مارسيل كولر يحسم موقف الأهلي من ضم جناح الوكرة القطري قبل غلق القيد والان مع تفاصيل الخبر

يحسم مارسيل كولر المدير الفني للأهلي موقف ناديه من ضم الأنجولي جيلسون دالا جناح الوكرة القطري، والذي عاد للصورة، تحسبا لفشل المفاوضات مع الأسماء التي حددها كولر لتدعيم مركز الجناح بصفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية وقبل غلق باب القيد يوم السبت المقبل.

مارسيل كولر يحسم مصير ضم الأهلي للاعب الوكرة

ويستطلع مسئولو النادي الأهلي موقف مارسيل كولر من ضم دالا حال فشل التعاقد مع الأسماء التي اختارها أو يتم صرف النظر عن ضم لاعب الوكرة القطري، لاسيما وأنه كان هدفا للأهلي منذ فترة قبل أن تتوقف المفاوضات بين الناديين.

وكان رئيس نادي الوكرة القطري قد أكد أنه لا يمانع انتقال دالا إلى الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري بالمجان، في ظل العلاقة الطيبة التي تربطه مع مسئولي القلعة الحمراء، لاسيما وأن اللاعب بات من ضمن الأسماء المطروحة لتدعيم هجوم الزمالك، وتم فتح خط مفاوضات مع اللاعب وناديه لحسم الصفقة خلال الساعات الماضية.

على جانب، يختتم فريق الكرة بالأهلي اليوم تدريباته استعداداً لمواجهة بتروجت غد الخميس ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدوري، والتي يرغب الأهلي في حسم الفوز بنقاطها الثلاث من المنافسة على استعادة صدارة الدوري والتي يتربع بيراميدز على قمتها حاليا برصيد 24 نقطة وبفارق نقطة عن الأهلي الوصيف.

ويدخل الأهلي معسكر مغلق عقب مران اليوم في أحد الفنادق القريبة من استاد السلام، بعد خوض المران الختامي مساء اليوم واختيار قائمة المباراة ، وبدأ مارسيل كولر المدير الفني للأهلي في دراسة نقاط القوة والضعف في صفوف فريق بتروجت، قبل المباراة التي ستجمعهما غدا الخميس، من أجل معرفة الخصم عن قرب ومعرفة أبرز اللاعبين في صفوفه وطريقة اللعب التي يعتمد عليها خلال المباريات الماضية.

مارسيل كولر يدرس منافسي الأهلي

ويركز مارسيل كولر على معرفة طريقة لعب المنافسين وموقفه في الحالة الدفاعية وكذلك عندما يكون في وضعية الهجوم، وكيفية نقل الكرة وتحضير الهجمة، وأبرز العناصر التي يعتمد عليها في بناء الهجمة واختراق صفوف المنافس، حيث حذر لاعبيه وطالبهم بعدم الاستهانة بفريق بتروجت الذي يضم لاعبين مميزين وقادرين على صناعة الفارق، مثل رشاد المتولي وشيكويدي وغيرهم من اللاعبين المميزين.