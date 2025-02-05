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اتحاد اليد يعلن جدول المرحلة الثانية للبقاء في دوري المحترفين

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  • اتحاد اليد يعلن جدول المرحلة الثانية للبقاء في دوري المحترفين 1/3
  • اتحاد اليد يعلن جدول المرحلة الثانية للبقاء في دوري المحترفين 2/3
  • اتحاد اليد يعلن جدول المرحلة الثانية للبقاء في دوري المحترفين 3/3

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الأربعاء، 05 فبراير 2025 03:40 م

أعلن مسئولو اتحاد كرة اليد جدول مباريات المرحلة الثانية والنهائية لتحديد البقاء في دوري المحترفين للموسم المحلي 2024-2025.

ويشارك في هذه المرحلة أندية كلا من أصحاب الجياد والجزيرة والمعادي والطيران والقناة ودلفي . 

 

ومن المقرر أن تبدأ الجولة الأولي في هذه المرحلة يوم 7 فبراير الجاري علي أن تختتم يوم 28 من شهر مارس الجاري . 

 

وجاء الجدول كالتالي :

 

جدول اليد
جدول اليد

 

 

باقي المباريات
باقي المباريات

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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