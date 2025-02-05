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شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يعلن جدول المرحلة الثانية للبقاء في دوري المحترفين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالأربعاء، 05 فبراير 2025 03:40 م
أعلن مسئولو اتحاد كرة اليد جدول مباريات المرحلة الثانية والنهائية لتحديد البقاء في دوري المحترفين للموسم المحلي 2024-2025.
ويشارك في هذه المرحلة أندية كلا من أصحاب الجياد والجزيرة والمعادي والطيران والقناة ودلفي .
ومن المقرر أن تبدأ الجولة الأولي في هذه المرحلة يوم 7 فبراير الجاري علي أن تختتم يوم 28 من شهر مارس الجاري .
وجاء الجدول كالتالي :
جدول اليد
باقي المباريات
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