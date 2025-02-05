شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يعلن جدول المرحلة الثانية للبقاء في دوري المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مسئولو اتحاد كرة اليد جدول مباريات المرحلة الثانية والنهائية لتحديد البقاء في دوري المحترفين للموسم المحلي 2024-2025.

ويشارك في هذه المرحلة أندية كلا من أصحاب الجياد والجزيرة والمعادي والطيران والقناة ودلفي .

ومن المقرر أن تبدأ الجولة الأولي في هذه المرحلة يوم 7 فبراير الجاري علي أن تختتم يوم 28 من شهر مارس الجاري .

وجاء الجدول كالتالي :



جدول اليد