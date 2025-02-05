شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات الأهلي وبيراميدز في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عبر موقعه الرسمي، عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي يمثل مصر فيها ناديي الأهلي وبيراميدز، بعد صعودهما إلى دور الثمانية الأفريقي.

وحدد كاف موعد مباريات دور الثمانية الإفريقي بأن تقام مباريات مرحلة الذهاب في الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا يومي 1 و2 أبريل المقبل، بينما تقام منافسات الإياب يومي 8 و9 من الشهر ذاته.

الكاف يعلن مواعيد ربع نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية

وكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الأربعاء، عن مواعيد مباريات الدور ربع النهائي في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية.

وكان الأهلي وبيراميدز قد تأهلا لدور الثمانية في دوري الأبطال، بينما حجز الزمالك والمصري بطاقتي تأهلهما أيضا لدور الثمانية في الكونفدرالية.

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" 20 فبراير الجاري موعدًا لإقامة مراسم سحب قرعة الدور ربع النهائي ببطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

فيما تحدد موعد مباريات نصف النهائي والنهائي كالتالي:

نصف النهائي

ذهابا: أحد أيام (18 - 19 ) أبريل

إياب: أحد أيام (25 - 26 ) أبريل



النهائي

دوري الأبطال: 24 مايو.. إيابا يوم 1 يونيو.

وضمت قائمة الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا كل من، الأهلي (مصر)، الهلال (السودان)، الجيش الملكي (المغرب)، الترجي الرياضي التونسي (تونس)، ماميلودي صن داونز، أورلاندو بايرتس (جنوب أفريقيا)، بيراميدز (مصر)، مولودية الجزائر (الجزائر).