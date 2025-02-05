شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يقترب من ضم مهاجم أجنبي قادم من الدوري الليبي بدلا من بواتينج والان مع تفاصيل الخبر

اقترب نادي الاتحاد السكندري من إبرام التعاقد مع مهاجم أجنبي يلعب في الدوري الليبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وقبل أيام قليلة من غلق باب القيد الشتوي، لتدعيم هجوم زعيم الثغر في الفترة القادمة من عمر المسابقة.

ويرغب نادي الاتحاد في ضم مهاجم أجنبي جديد لتدعيم هجوم زعيم الثغر وتعويض رحيل الغاني بنجامين بواتينج إلى النصر الليبي في الميركاتو الشتوي الجاري.

كما يرغب طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد في ضم مهاجم أجنبي جديد في ظل عدم قناعته باللاعب الغاني إيمانويل ابياه والذي تعاقد معه المدرب القبرصي بابا فاسيليو المدير الفني السابق لزعيم الثغر.

على جانب آخر، أتم مسئولو نادي الاتحاد السكندري التعاقد مع علاء مارسيلو الظهير الأيسر لفريق سيراميكا، بعدما خضع اللاعب للاختبار في بمعرفة طلعت يوسف المدير الفني لزعيم الثغر، وبعد تقييم موقفه تم التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويرغب مسئولو الاتحاد في ضم أكثر من لاعب قبل غلق باب القيد الشتوي وتلبية احتياجات طلعت يوسف الفنية، قبل أسبوع من غلق باب القيد يوم 8 فبراير الجاري.

ورشّح طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري باسم علي ظهير أيمن مودرن سبورت، من أجل الانضمام إلى صفوف زعيم الثغر وتدعيم هجومه في الفترة القادمة من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويبحث الاتحاد السكندري عن التعاقد مع ظهير أيمن وتفاوض مع أكثر من لاعب، أبرزهم محمود شعبان لاعب الفريق السابق، ولكن المفاوضات تعطلت، قبل أن يرشح باسم علي لتدعيم صفوف الاتحاد خلال الميركاتو الشتوي الجاري.