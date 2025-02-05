شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يستعير سمير فكري من المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر الأربعاء، 05 فبراير 2025 03:28 م

أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى إجراءات التعاقد مع سمير فكري لاعب الوسط المهاجم لاعب النادى المصرى على سبيل الإعارة لنهاية الموسم. وجاء التعاقد مع اللاعب عقب رغبة وموافقة طلعت يوسف المدير الفني للفريق. كما أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى يتعاقد مع لاعب الوسط إسلام مرزوق لاعب نادى بلدية المحلة إعارة لنهاية الموسم مع أمكانية انتقاله بشكل نهائي لنادى الاتحاد السكندرى بنهاية الموسم الجارى. وجاء التعاقد مع اللاعب عقب رغبة وموافقة طلعت يوسف المدير الفني للفريق

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