شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن تحركات الزمالك لحسم الصفقات قبل غلق القيد والان مع تفاصيل الخبر

يكثف مسئولو نادي الزمالك من جهودهم لإبرام صفقات جديدة في الوقت المتبقي قبل غلق باب القيد يوم السبت المقبل باعتباره آخر موعد من اتحاد لكرة المصري قبل غلق باب الانتقالات الشتوية.

ويتفاوض الزمالك مع عدد من اللاعبين مثل الجزائري عادل بولبينة والأنجولي جيلسون دالا والسيراليوني حسن كروما، بخلاف الربط بين اهتمام الزمالك بضم ثنائي زد مصطفى زيكو ومحمد إسماعيل.

ما هي تفاصيل مفاوضات الزمالك مع بولبينة؟

كثف مسئولو نادى الزمالك التفاوض مع نظرائهم في نادى بارادو الجزائرى لضم عادل بولبينة مهاجم الفريق، خلال الأيام الجارية، حيث أرسل مسئولي القلعة البيضاء عرضا رسميا أمس إلى النادى الجزائرى، وهو العرض الثالث الذى يتم تقديمه لضم بولبينة، في ظل حاجة الفريق إلى جهوده لتدعيم خط الهجوم الأبيض وفقا لطلبات السويسرى كريستيان جروس المدير الفني للفريق.

وما الذي يعطل إتمام الصفقة؟

ينتظر مسئولو الزمالك وصول الرد على العرض من مسئولي بارادو الجزائرى حتى يتم إنهاء الصفقة، حال الموافقة وفى حال الرفض سيتم إنهاء التفاوض مع باقى اللاعبين في قائمة المرشحين بقوة للانضمام للزمالك.

من أبرز الأسماء التي ترغب اللجنة الفنية في التعاقد معها؟

واستقرت اللجنة الاستشارية بالزمالك على الثلاثى عادل بولبينة لاعب بارادو الجزائرى، والانجولى جيلسون دالا لاعب الوكرة القطرى، بالإضافة إلى السيراليونى الحسن كروما لاعب الشحانية القطرى، لاختيار اثنين منهم على تدعيم صفوف الفريق الأبيض قبل غلق باب القيد أو واحد منهم على الأقل.

ما هو موقف حسن كروما النهائي من الانضمام للزمالك؟

ودخل الزمالك في مفاوضات جادة لضم عادل بولبينة أو جيلسون دالا، وذلك رغم الاتفاق على ضم كروما، ولكن يرهن مسئولي القلعة البيضاء بضم لاعب الشحانية حال فشل التفاوض مع الثنائي بولبينة ودالا.

ووافق نادي الشحانية القطري على أن ينتقل كروما إلى الزمالك على سبيل الإعارة بنية الشراء مقابل مبلغ مالي كبير، ومن المقرر أنه حال تعثر المفاوضات مع بولبينة أو دالا، سيتم مواصلة التفاوض لضم كروما.

وما موقف الزمالك من التعاقد مع ثنائي زد؟

فيما خرج ثنائي فريق زد مصطفى زيكو ومحمد إسماعيل من دائرة حسابات الزمالك في الميركاتو الشتوي الجاري، بسبب المطالب المادية الكبيرة لنادي زد للموافقة علي إتمام الصفقة.