شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر يواصل التأهيل فى الزمالك..وجلسة بين جروس واللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

خاض عمر جابر الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك وفقاً للبرنامج التدريبي والتأهيلي الموضوع للاعب، لتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة مع الفريق، بسبب الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية خلال مباراة بيراميدز الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى اللاعب الفقرة التأهيلية والبدنية مع زملائه بالفريق، قبل أن يؤدي تدريبات خاصة داخل صالة الجيمانيزيوم تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، ولم يشارك عمر جابر في باقي فقرات المران وفقاً للبرنامج التأهيلي الموضوع له.

من ناحية أخرى عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وأكد المدير الفني في حديثه مع اللاعبين على ضرورة مواصلة العمل والتركيز بكل قوة خلال الفترة الحالية، استعداداً للمباريات المقبلة.

وشدد جروس على ضرورة التركيز فقط على حصد نقاط المباراة المقبلة، والعمل على تلافي الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في المباراة السابقة.

وشرح المدير الفني بعض الجوانب الخططية والفنية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم استعداداً للقاء المقبل.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها يوم الجمعة المُقبل في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد السلام.