شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا لـ الخليج 365: الزمالك لم يفاوضنا لضم القندوسى واللاعب لن يرحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف معتز البطاوى المدير الرياضى بنادى سيراميكا، حقيقة مفاوضات الزمالك مع الجزائرى أحمد القندوسى لاعب الفريق في الانتقالات الشتوية الحالية وموقف النادى من بيع الجزائرى.

قال معتز البطاوى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أن الزمالك لم يتفاوض مع سيراميكا حول ضم أحمد القندوسى حتى الآن، ولا يوجد أي كلام من هذا القبيل".

وأضاف المدير الرياضى بنادى سيراميكا: "أحمد القندوسى لاعب مهم جدا بالنسبة لنا ولن يرحل في الانتقالات الشتوية الحالية وهو مستمر معنا، وسننظر العروض في نهاية الموسم".

ويفقد فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، خدمات الجزائرى أحمد القندوسى صانع ألعاب الفريق 3 مباريات في بطولة الدورى بعد تعرضه للطرد أمام سموحة في الجولة الماضية.

وتلقى أحمد القندوسى الكارت الأحمر في مباراة فريقه أمام سموحة بعد ضرب الخصم بدون كرة، في المباراة التي خسرها الفريق بهدف نظيف في إطار الجولة الحادية عشرة من الدورى.

وأصدرت رابطة الأندية المحترفة عقوبة قوية على أحمد القندوسي بالإيقاف ثلاث مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 50 ألف جنيه وذلك للطرد لضرب الخصم بدون كرة.

وبذلك يغيب أحمد القندوسى عن سيراميكا أمام فاركو غدا الخميس، بالإضافة إلى مباراة زد في الأسبوع الثالث عشر المقرر لها الأربعاء 12 فبراير، ومباراة إنبى في الجولة الرابعة عشرة المقرر لها 17 فبراير، على أن يعود للمباريات أمام الجونة 22 فبراير.