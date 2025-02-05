شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عودة أحمد حمدى لصفوف الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

اقترب أحمد حمدى لاعب فريق الزمالك من العودة للمشاركة في تدريبات الفريق، في ظل البرنامج التأهيلي الذى يخضع له تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادى.

ومن المقرر أن يعود حمدى في النصف الثانى من شهر مارس القادم، بعد خضوعه لجراحة الصليبى خلال الأشهر الماضية، ووضع برنامج تأهيلى، على أن يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية الشهر المقبل.

وخضع أحمد حمدى لجراحة الرباط الصليبى، فى ألمانيا، يونيو الماضى بعد الإصابة التى تعرض لها بقطع جزئى فى الرباط، خلال مواجهة الفريق أمام نهضة بركان المغربى في نهائي الكونفدرالية الأفريقية، عقب إحرازه هدف التتويج بالبطولة.

وخاض حمدى برنامج طويل فى التأهيل من الإصابة حتى يضمن العودة القوية دون حدوث اى انتكاسات، وتنوعت مراحل التأهيل ما بين من الإمارات والقاهرة.