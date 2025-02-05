الالعاب الآسيوية الشتوية: الصين تحتضن النسخة التاسعة بعد غياب لثمانية اعوام

الرياص - اسماء السيد - هاربين : تستضيف الصين مزيجا من الرياضيين المحترفين والمبتدئين نسبيا من دول صحراوية واستوائية، عندما تنطلق دورة الالعاب الآسيوية الشتوية في مدينة هاربين الجمعة.

وتُعد هذه النسخة التاسعة من الألعاب التي انطلقت للمرة الأولى في عام 1986، والأولى منذ عام 2017، كما انها تأتي في وقت حساس قبل عام من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في ميلانو كورتينا.

وتقع مدينة هاربين في شمال شرقي الصين، إلى جانب الحدود مع روسيا وكوريا الشمالية، حيث بلغت دراجة الحرارة 24 تحت الصفر خلال النهار الأربعاء.

ويشارك 1275 رياضيا ورياضية من 34 بلدا في الألعاب، بحسب ما أفاد المنظمون.

وسيتنافس المشاركون على الميداليات الملونة في 11 مسابقة.

وتتضمن الأنشطة الأساسية للألعاب الشتوية برنامجا مدته أسبوع، بما في ذلك التزحلق السريع على الجليد، التزحلق الفني على الجليد، التزلج الألبي، ألواح التزلج، وهوكي الجليد وكيرلينغ.

ولا تُعد هذه المحطة مؤهلة إلى الألعاب الأولمبية الشتوية، إلا أنها تمثل أفضل تحضير للرياضيين.

وقال جانغ جينغ، مدرب الفريق الصيني للتزلج السريع على المضمار القصير "هذه آخر مسابقة شاملة قبل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2026. نفتخر بهذه الفرصة ونسعى جاهدين لإظهار أفضل جاهزية لرياضيينا وتقديم أفضل أداء".

وتمثل دورة الألعاب الآسيوية الشتوية نسخة مصغرة عن دورة الالعاب الآسيوية الصيفية التي شهدت مشاركة 12 ألف رياضي في عام 2023 والتي استضافتها الصين أيضا.

ولطالما كانت الصين، اليابان وكوريا الجنوبية من البلدان الأقوى تقليديا في الألعاب، حيث تملك عددا من المتوجين بالميداليات في الأحداث الأولمبية والعالمية.

ويضم الفريق الياباني، كاوري ساكاموتو، بطلة العالم ثلاث مرات في رياضة التزحلق الفني على الجليد، إضافة إلى يوما كاجياما الفائز بفضيتين أولمبيتين.

كذلك، تتسلح كوريا الجنوبية بفريقها المميز في التزحلق السريع على الجليد في مضمار قصير.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المدرب يون جاي ميونغ قوله "نحن نتطلع إلى الفوز بست ميداليات ذهبية أو أكثر".

ويقود المتزحلق السريع في مضمار قصير، لين تشياوجون الفائز بميدالية ذهبية لكوريا الجنوبية المضيفة في دورة بيونغشانغ في عام 2018، الفريق الصيني في مسابقة المضمار القصير.

لين المعروف أيضا بليم هيو جون، قد تم تجنيسه من قبل الصين في عام 2021 بعدما أوقف من قبل الفريق الكوري الجنوبي لإدانته بالتحرش الجنسي قبل أن يتم إلغاء التهمة بحقه.

كذلك، مُنحت الجنسية الصينية للمتزلجين السريعين على المضمار القصير، ليو شاولين وليو شاوانغ وهما الاخوان اللذان فازا بميدالية أولمبية ذهبية للمجر.

إلا أن الصين ستفتقد في الحدث المرتقب كل من إيلين غو، البطلة الاولمبية مرتين ونجمة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022، بعد أن انسحبت الرياضية المولودة في كاليفورنيا بسبب الإصابة الثلاثاء.

وتشارك كوريا الشمالية بثلاثة متزحلقين فنيين.

مشاركة سعودية لافتة

كما سيكون لافتا مشاركة رياضيين من دول ذات مناخات أكثر دفئا ولم يسبق أن شاركوا قط في الألعاب الأولمبية الشتوية، ومنها على سبيل المثال، مشاركة ثلاثة رياضيين في التزلج الألبي من السعودية التي ستستضيف دورة الالعاب الآسيوية الشتوية في عام 2029.

وتتمثل الفيليبين من خلال أربعة رياضيين مولودين في سويسرا في مسابقة الكيرلينغ للرجال، ومن بينهم المالك السابق لمتجر الألعاب الجنسية عبر الإنترنت الذي دخل في مجال هذه الرياضة المتخصصة في عام 2023.

كذلك، تشارك كامبوديا من خلال أربعة متزلجين على الجليد.

وتوزع الميداليات الأولى السبت في مسابقة التزحلق السريع، المضمار القصير، كيرلينغ، التزلج والواح التزلج.