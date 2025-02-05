شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دورى الكرة النسائية قبل الجولة الـ19.. مسار متصدرا والأهلى وصيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر فريق الكرة النسائية بنادى مسار، ترتيب جدول دورى الكرة النسائية برصيد 43 نقطة متفوقا على الأهلى صاحل الوصافة بفارق نقطة واحدة، قبل انطلاق الأسبوع التاسع عشر والأخير في الدور الأول.

تنطلق اليوم الأربعاء، مباريات الجولة الـ19 من عمر الدورى المصرى للكرة النسائية موسم 2024 – 2025، حيث تقام جميع المباريات فى الثالثة عصرا.

ويواجه كل من إنبى نظيره الاتحاد السكندرى، وبيراميدز أمام اتحاد بسيون، والبنك الأهلى ضد المعادى واليخت، ومسار إف سى أمام مودرن سبورت، وبالم هيلز ضد وادى دجلة، والطيران فى مواجهة الزمالك، والأهلى أمام المصرى، وزد إف سى يواجه المقاولون العرب.

ترتيب دورى الكرة النسائية

1 مسار 43 نقطة

2 الأهلى 42 نقطة

3 وادى دجلة 38 نقطة

4 الزمالك 36 نقطة

5 مودرن سبورت 32 نقطة

6 زد 31 نقطة

7 البنك الأهلى 29 نقطة

8 المقاولون العرب 25 نقطة

9 المعادى واليخت 17 نقطة

10 بيراميدز 16 نقطة

11 الطيران 14 نقطة

12 المصرى 12 نقطة

13 اتحاد بسيون 11 نقطة

14 الجونة 10 نقاط

15 بالم هيلز 7 نقاط

16 الاتحاد السكندرى 4 نقاط

17 إنبى 3 نقاط