شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يقترب من ضم مدافع فاركو ويغلق باب الرحيل أمام لاعبيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو نادى بتروجت في مفاوضات مع نادى فاركو من أجل التعاقد مع المدافع أحمد عوض لتدعيم خط الدفاع قبل غلق باب القيد في الانتقالات الشتوية التي تنتهى 8 فبراير الجارى.

واقترب بتروجت من ضم اللاعب بناء على طلب من سيد عيد المدير الفني للفريق البترولى الذى يسعى لضم صفقتين أو ثلاثة بجانب ثنائى الأهلى الذى لم يحدده حتى الآن، من أجل مواصلة تقديم الأداء المميز في الدورى.

كما يسعى مسئولو نادى بتروجت لتدعيم صفوفهم ثنائى أفريقي في مركزى الوسط والجناح، من أجل تعويض رحيل أحمد رضا الذى انتقل إلى الأهلى فى هذه الانتقالات، وتعزيز مركز الجناح تحسبا لرحيل رشاد المتولى فى الانتقالات الحالية.

وأكد مصدر داخل بتروجت أنه لا يوجد أى عرض رسمى لأى لاعب فى الوقت الحالى، وأن ما يتم ترويجه فى الأيام الماضية مجرد كلام من وكلاء ولا يرتقى للعروض.

وأضاف المصدر أن بتروجت لن يسمح برحيل أى لاعب آخر فى الانتقالات الحالية، من أجل العمل على استقرار القائمة الموجودة لتحقيق هدف النادى وهو البقاء فى الـ9 أندية التى ستنافس على اللقب.

ويستعد فريق بتروجت لمواجهة قوية أمام الأهلى يوم الخميس المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من الدورى المصرى الممتاز "دورى nile".