شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع يفصل وسام أبو علي عن العودة للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

اقترب الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي من العودة إلى تدريبات فريقه خلال الأيام القادمة، حيث يحتاج اللاعب إلى أسبوع قبل المشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه.

ويعاني وسام أبو علي من شد في العضلة الخلفية غاب بسببها عن مباريات الأهلي الأخيرة، وأدى برنامج تأهيلي خلال الأيام الماضية، ويخوض المرحلة الأخيرة من التأهيل في الوقت الحالي قبل العودة والمشاركة في التدريبات الجماعية.

ومن المقرر أن يخضع وسام أبو لفحص طبي بعد مباراة بتروجت للاطمئنان على الإصابة وتطورات حالته الصحية قبل تحديد موعد انتظامه في التدريبات الجماعية، وقد ينتظم في التدريبات قبل مباراة غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل أو بعدها مباشرة.

على جانب، يختتم فريق الكرة بالأهلي اليوم تدريباته استعداداً لمواجهة بتروجت غد الخميس ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدوري، والتي يرغب الأهلي في حسم الفوز بنقاطها الثلاث من المنافسة على استعادة صدارة الدوري والتي يتربع بيراميدز على قمتها حاليا برصيد 24 نقطة وبفارق نقطة عن الأهلي الوصيف.

ويدخل الأهلي معسكر مغلق عقب مران اليوم في أحد الفنادق القريبة من استاد السلام، بعد خوض المران الختامي مساء اليوم واختيار قائمة المباراة ، وبدأ مارسيل كولر المدير الفني للأهلي في دراسة نقاط القوة والضعف في صفوف فريق بتروجت، قبل المباراة التي ستجمعهما غدا الخميس، من أجل معرفة الخصم عن قرب ومعرفة أبرز اللاعبين في صفوفه وطريقة اللعب التي يعتمد عليها خلال المباريات الماضية.

ويركز مارسيل كولر على معرفة طريقة لعب المنافسين وموقفه في الحالة الدفاعية وكذلك عندما يكون في وضعية الهجوم، وكيفية نقل الكرة وتحضير الهجمة، وأبرز العناصر التي يعتمد عليها في بناء الهجمة واختراق صفوف المنافس، حيث حذر لاعبيه وطالبهم بعدم الاستهانة بفريق بتروجت الذي يضم لاعبين مميزين وقادرين على صناعة الفارق، مثل رشاد المتولي وشيكويدي وغيرهم من اللاعبين المميزين.