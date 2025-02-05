شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: استبعاد ميشالاك فنى وليس إدارى.. وشكواه دون جدوى والان مع تفاصيل الخبر

أكد مصدر مسئول داخل نادى الزمالك أن قرار تجميد البولندى كونراد ميشالاك لاعب الفريق، واستبعاده من التدريبات الجماعية، قرار فنى من السويسرى جروس المدير الفني للفريق، وليس قرارا إداريا من مجلس الإدارة.

وأَضاف المصدر أن ما يتردد عن قيام ميشالاك بتصوير خوض التدريبات منفردا تمهيدا لتقديم شكوى ضد الزمالك لدى الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا لا جدوى منها، خاصة وأن الاستبعاد فنى وليس إدارى والقرار صادر من المدير الفني وليس مجلس الإدارة.

واستقر البولندى كونراد ميشالاك لاعب فريق الزمالك المعار من أحد السعودى، على تقديم شكوى رسمية ضد الزمالك، بعد استبعاده من المشاركة في التدريبات الجماعية، والعمل على إجباره على قطع إعارته.

وأبلغ ميشالاك وكيله بتجهيز شكوى رسمية ضد الزمالك، وقام اللاعب بتصوير تدريباته المنفردة للاستعانة بها فى شكواه، لرفضه فكرة التدريب المنفرد، أو قطع الإعارة دون الحصول على مستحقاته المالية

