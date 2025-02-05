شكرا لقرائتكم خبر عن ثالث الصفقات.. سيراميكا يستعير لاعب الأهلى السابق لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادى سيراميكا في التعاقد مع مازن ياسر لاعب الجونة الحالي والأهلى السابق لنهاية الموسم، ليكون الصفقة الثالثة للفريق في الانتقالات الشتوية الحالية المقرر غلقها 8 فبراير الجارى.

واتفق مسئولو سيراميكا على ضم مازن ياسر على سبيل الإعارة لتدعيم مركز الجناح وصناعة اللاعب، حيث يجيد صاحب الـ22 عاما في مراكز الجناح الأيمن والأيسر وصانع الألعاب.

وبدأ مازن ياسر في ناشئين الأهلى قبل الانتقال إلى الجونة وخاض تجربة احتراف قصيرة في إسبانيا قبل العودة مجددا للجونة والاستمرار في الفريق الساحلى.

وسيكون مازن ياسر الصفقة الثالثة التي يبرمها مسئولو سيراميكا في الانتقالات الحالية بعد التعاقد مع الجزائرى عمر بلخير وأحمد عبد الرحمن من راية، بجانب تفعيل عقد شراء أحمد القندوسى من الأهلى.

ورحل النيجيري جون إيبوكا إلى المصرى بعدما رفض اللاعب تجديد عقده مع سيراميكا، ليبيع النادى الـ6 أشهر المتبقية في عقده للنادى البورسعيدى خلال الانتقالات الحالية.