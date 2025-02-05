شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي كلوب تبحث ضم لعبة الدراجات لجدول نشاطها الرياضي ضمن خطة توسيع القاعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار خطتها لبناء قاعدة حقيقية من الناشئين والناشئات في كل الألعاب وتوسيع هذه القاعدة بالتعاون الوثيق مع الاتحادات الرياضية، استقبل ياسر الرملي رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب أيمن علي حسن رئيس الاتحاد المصري للدراجات في حضور أيمن صلاح نائب رئيس مجموعة سيتي كلوب وأحمد عبد الله عضو مجلس الإدارة رئيس قطاع النشاط الرياضي، لبحث ترجمة التعاون بين الجانبين إلى بروتوكول يسعى من خلاله الطرفان لإدراج رياضة الدراجات ضمن الألعاب الرياضية التي يمارسها أبناء سيتي كلوب.

ومن جانبه ، قال ياسر الرملي رئيس مجلس إدارة شركة سيتي كلوب إن سعي مجموعة أندية سيتي لإدخال رياضة الدراجات إلى جدول نشاطها الرياضي ينبع من استراتيجيتها نحو بناء قاعدة رياضية بين أبنائها ومحيط مجتمعات فروعها في جميع أنحاء الجمهورية على أسس سليمة ، تساهم في خدمة المنتخبات الوطنية والمستوى الأول خلال السنوات المقبلة بما تملكه من قاعدة عريضة من الممارسين الناشئين والشباب في المحافظات المختلفة.

وبدوره أشار أيمن علي حسن رئيس الاتحاد المصري للدراجات إلى أن التعاون مع "سيتي كلوب " يضمن للعبة انتشاراً في جميع أنحاء الجمهورية بما تملكه مجموعة أندية سيتي من مقومات النجاح المنشود ومن تواجدها في العديد من المحافظات بما يضمن تحقيق أهم أهداف الاتحاد بنشر لعبته بين أوساط الشباب.

وتعد السياسات الرياضية لمجموعة أندية "سيتي كلوب " أحد الركائز الأساسية لرسم خريطة جديدة للرياضة المصرية مستقبلاً عبر امتدادها إلى كل شبر من أرض الوطن وفتح المجال أمام أبنائه لممارستها على مستوى البطولة بما يتماشى مع قواعد الجمهورية الجديدة التي تسعى إلى مستقبل أفضل لأبنائها في كل المجالات.



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