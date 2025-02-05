شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام مرزوق ينتظم فى تدريبات الاتحاد بعد حسم الصفقة مع بلدية المحلة والان مع تفاصيل الخبر

انتظم إسلام مرزوق لاعب وسط الاتحاد السكندري في تدريبات فريقه أمس الثلاثاء، في أول يوم له مع زعيم الثغر، عقب إنهاء إجراءات التعاقد مع نادي بلدية المحلة الذي يملك حقوق بيع اللاعب.

وكان الخليج 365 قد أكد أن نادي الاتحاد السكندري اقترب من ضم إسلام مرزوق لاعب بلدية المحلة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، من أجل تدعيم صفوف زعيم الثغر في الفترة القادمة من عمر مسابقة الدوري المصري، قبل أن يحسم الصفقة لصالحه وينتظم اللاعب في التدريبات.

وحصل الاتحاد على توقيع مرزوق الذي رحب الانضمام لصفوف زعيم الثغر، وحسم الاتفاق مع نادي البلدية على الأمور المالية الخاصة بالصفقة قبل الإعلان الصفقة خلال الساعات المقبلة.

ويقدم مرزوق عروضا طيبة مع فريق بلدية المحلة الذي يلعب في دوري المحترفين، وبات هدفا أساسيا لتدعيم صفوف زعيم الثغر بعد الحصول على الضوء الأخضر من طلعت يوسف للتعاقد معه.

وأتم مسئولو نادي الاتحاد السكندري التعاقد مع علاء مارسيلو الظهير الأيسر لفريق سيراميكا، بعدما خضع اللاعب للاختبار في بمعرفة طلعت يوسف المدير الفني لزعيم الثغر، وبعد تقييم موقفه تم التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويرغب مسئولو الاتحاد في ضم أكثر من لاعب قبل غلق باب القيد الشتوي وتلبية احتياجات طلعت يوسف الفنية، قبل أسبوع من غلق باب القيد يوم 8 فبراير الجاري.

ورشّح طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري باسم علي ظهير أيمن مودرن سبورت، من أجل الانضمام إلى صفوف زعيم الثغر وتدعيم هجومه في الفترة القادمة من عمر مسابقة الدوري المصري.