شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى زد خارج حسابات الزمالك فى الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

خرج مصطفى زيكو ومحمد إسماعيل ثنائى فريق زد من حسابات الزمالك، في الميركاتو الشتوى، وذلك بعد التعاقد مع أحمد حسام مدافع الجونة، ومحمد جهاد لاعب فاركو خلال الساعات الماضية، مع البحث عن لاعبين أجانب لتدعيم صفوف الفريق خلال الساعات المقبلة.

واستبعد الزمالك الثنائى من دائرة المرشحين بقوة للانضمام للفريق بسبب المغالاة المالية التى حددها مسئولو زد لضم الثنائى، حيث تخطت قيمة كل صفقة الـ50 مليون جنيه لإعارة اللاعب الواحد، وهو مبلغ كبير للغاية.

وكان الزمالك طلب التعاقد مع زيكو و إسماعيل في الانتقالات الصيفية الماضية، لكن زد أبلغ الزمالك وقتها برفضه التفريط في لاعبيه، ليعود الزمالك مجددا لطلب ضم الثنائى فى الانتقالات الشتوية، ليتم الرد بمطالب مالية كبيرة.