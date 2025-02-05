شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى يحدد موقف أشرف بن شرقى مع الأهلى أمام غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

يخضع المغربى أشرف بن شرقى لاعب الأهلى الجديد لفحص طبى على هامش تدريبات فريقه عقب مباراة بتروجت غدا الخميس ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى المصرى.

ويعاني أشرف بن شرقى من شد فى العضلة الأمامية تعرض له خلال وجوده فى صفوف الريان القطرى قبل الانتقال للأهلى فى فترة الميركاتو الشتوى الجارى، وبات قريبا من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ولم يتحدد موقف بن شرقي من اللحاق بـ مباراة غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدوري أو يتم تأجيل مشاركته في المباريات في مباراة الإسماعيلي بالجولة الـ14 من المسابقة.

ويختتم فريق الكرة بالأهلي اليوم تدريباته استعداداً لمواجهة بتروجت غدا الخميس ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدوري، والتي يرغب الأهلي في حسم الفوز بنقاطها الثلاث من المنافسة على استعادة صدارة الدوري والتي يتربع بيراميدز على قمتها حاليا برصيد 24 نقطة وبفارق نقطة عن الأهلي الوصيف.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا عقب مران اليوم فى أحد الفنادق القريبة من استاد السلام، بعد خوض المران الختامي مساء اليوم واختيار قائمة المباراة ، وبدأ مارسيل كولر المدير الفني للأهلي في دراسة نقاط القوة والضعف في صفوف فريق بتروجت، قبل المباراة التي ستجمعهما غدا الخميس، من أجل معرفة الخصم عن قرب ومعرفة أبرز اللاعبين في صفوفه وطريقة اللعب التي يعتمد عليها خلال المباريات الماضية.

ويركز مارسيل كولر على معرفة طريقة لعب المنافسين وموقفه في الحالة الدفاعية وكذلك عندما يكون في وضعية الهجوم، وكيفية نقل الكرة وتحضير الهجمة، وأبرز العناصر التي يعتمد عليها في بناء الهجمة واختراق صفوف المنافس، حيث حذر لاعبيه وطالبهم بعدم الاستهانة بفريق بتروجت الذي يضم لاعبين مميزين وقادرين على صناعة الفارق، مثل رشاد المتولي وشيكويدي وغيرهم من اللاعبين المميزين.