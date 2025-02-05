شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يستفسر عن عودة المصابين فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

استفسر السويسرى كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك عن موعد عودة المصابين بالفريق، في التدريبات الجماعية، في ظل الحاجة الى جهود كل لاعب الفترة المقبلة، على رأسهم ناصر ماهر، أحمد حمدى، عمر جابر، عبدالله السعيد، مصطفى الزنارى ، بخلاف محمد عبد الشافى وحمزة المثلوثى الذى يتواجد حاليا في المانيا للخضوع لجراحة الصليبى.

ويعانى عبد الله السعيد من آلام أسفل الظهر وفي عضلة السمانة، بينما تعرض عمر جابر للإصابة بآلام في العضلة الخلفية خلال مباراة بيراميدز الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز، ومصطفى الزنارى الذى تعرض لإصابة في العضلة الخلفية تسببت في غيابه عن التدريبات خلال الفترة الماضية.

وناصر ماهريغيب عن الزمالك حيث يعاني من اصابة في العضلة الخلفية، الا انه يغيب لعدم الجاهزية الفنية بعدما تماثل للشفاء، فيما يغيب أحمد حمدى و محمد عبد الشافى للتأهيل من الرباط الصليبى، و المثلوثى يتواجد في المانيا تمهيدا للخضوع للجراحة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها يوم الجمعة المُقبل في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد السلام.