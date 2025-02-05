شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم اليوم استعداداته لمباراة بتروجت في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الكرة بالأهلي اليوم تدريباته استعداداً لمواجهة بتروجت غد الخميس ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدوري، والتي يرغب الأهلي في حسم الفوز بنقاطها الثلاث من المنافسة على استعادة صدارة الدوري والتي يتربع بيراميدز على قمتها حاليا برصيد 24 نقطة وبفارق نقطة عن الأهلي الوصيف.

ويدخل الأهلي معسكر مغلق عقب مران اليوم في أحد الفنادق القريبة من استاد السلام، بعد خوض المران الختامي مساء اليوم واختيار قائمة المباراة ، وبدأ مارسيل كولر المدير الفني للأهلي في دراسة نقاط القوة والضعف في صفوف فريق بتروجت، قبل المباراة التي ستجمعهما غدا الخميس، من أجل معرفة الخصم عن قرب ومعرفة أبرز اللاعبين في صفوفه وطريقة اللعب التي يعتمد عليها خلال المباريات الماضية.

ويركز مارسيل كولر على معرفة طريقة لعب المنافسين وموقفه في الحالة الدفاعية وكذلك عندما يكون في وضعية الهجوم، وكيفية نقل الكرة وتحضير الهجمة، وأبرز العناصر التي يعتمد عليها في بناء الهجمة واختراق صفوف المنافس، حيث حذر لاعبيه وطالبهم بعدم الاستهانة بفريق بتروجت الذي يضم لاعبين مميزين وقادرين على صناعة الفارق، مثل رشاد المتولي وشيكويدي وغيرهم من اللاعبين المميزين.