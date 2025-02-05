شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة يناقش مع بوساكا ترشيحاته لملف الخبير الأجنبى لتطوير التحكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد هاني أبو ريدة، عضو رئيس اتحاد الكرة، اجتماعًا مع السويسري ماسيمو بوساكا، مدير لجنة الحكام في الفيفا، على هامش ورشة العمل التي يعقدها لمدربي المنتخبات الوطنية، لمناقشة ملف تعيين خبير أجنبي للإشراف على تطوير منظومة التحكيم في مصر.



ويأتي هذا الاجتماع في ظل سعي الاتحاد المصري للاستعانة بخبرات عالمية لتحسين أداء الحكام المحليين، وتقليل الأخطاء التحكيمية التي أثارت جدلًا واسعًا في الفترة الأخيرة.



وسيقدم بوساكا عدة ترشيحات لخبراء تحكيم دوليين سبق لهم العمل في دوريات كبرى، على أن يتم دراسة الأسماء المطروحة واختيار الأنسب للمنظومة المصرية.

يأتي هذا الاجتماع على هامش زيارة السويسري بوساكا لمصر يوم 8 فبراير الجاري لإجراء ورشة عمل فنية مع الحكام المصريين يأتي هذا في إطار تنظيم اتحاد الكرة إلى ورش عمل يوم 6 فبراير الجاري، بحضور أرسين فينجر مدير تطوير كرة القدم العالمية بالاتحاد الدولي لكرة القدم واستيفان مارتينيز المدير الفني للاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA لاكتشاف الموهوبين وتنظيم الأكاديميات.