الامارات | إيقاف 12 لاعباً في الدوري المصري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إحالة تقريري حكم ومراقب مبارة الإسماعيلي وطلائع الجيش التي جرت في الجولة الحادية عشرة للدوري المحلي إلى لجنة الانضباط لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأن الأحداث التي شهدها اللقاء.

ذكرت رابطة الأندية في بيان عبر موقعها الرسمي أنه تقرر إيقاف الجزائري أحمد القندوسي لاعب فريق سيراميكا كليوباترا ثلاث مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه، وذلك في أعقاب طرده بعد توجيه ضربة للاعب الفريق المنافس بدون كرة في مباراة فريقه مع سموحة في الجولة الحادية عشرة.

وأضافت أن الرابطة قررت إيقاف 11 لاعباً لمباراة واحدة وغرامة 5 آلاف جنيه للحصول على الإنذار الثالث في الجولة الحادية عشر من الدوري المصري وهم: "محمد شعبان لاعب طلائع الجيش، وعمر فتحي لاعب فريق الحدود، والمغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز، وناصر منسي لاعب الزمالك، ومصطفى عادل لاعب إنبي، وهشام زنفل لاعب البنك الأهلي، وعبدالرحيم دغموم لاعب المصري، وموري توريه لاعب غزل المحلة، وحامد محمد محمود لاعب بتروجيت، وناصر ناصر لاعب الاتحاد، وأحمد رمضان لاعب سيراميكا.