شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق مباريات الأسبوع الـ19 بدورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الاربعاء ، مباريات الجولة الـ 19 من عمر الدورى المصرى للكرة النسائية موسم 2024 – 2025 ، حيث تقام جميع المباريات في الثالثة عصرا.

ويواجه كل من إنبي نظيره الاتحاد السكندري، وبيراميدز أمام اتحاد بسيون، والبنك الأهلي ضد المعادي واليخت، ومسار إف سي أمام مودرن سبورت، وبالم هيلز ضد وادي دجلة، والطيران في مواجهة الزمالك، والأهلي امام المصري، وزد إف سي يواجه المقاولون العرب.

ويتصدر مسار جدول ترتيب دوري الكرة النسائية برصيد 43 نقطة، ويحتل الأهلى المركز الثانى بـ42 نقطة، يليه وادى دجلة في المركز الثالث بـ38 نقطة، والزمالك رابعا بـ 36 نقطة، وزد خامسا بـ31 نقطة، بينما يتذيل الاتحاد السكندرى الجدول بنقطة واحدة.

ووضعت الأندية المصرية وعلى رأسها ناديا الأهلى والزمالك تشكيل فريق للكرة النسائية على رأس اهتماماتها، ويرجع ذلك إلى أن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" وضع شرطا جديدا على الأندية للمشاركة فى بطولتى إفريقيا سواء دورى الأبطال أو الكونفيدرالية بعد فترة وجيزة من تطبيق نظام رخص الأندية المحترفة، حيث اشترط وجود فريق نسائي للأندية، حتى يتم منحها رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية.

واضطر مسئولو الكاف لوضع هذا الشرط تنفيذا لرغبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بسبب المنحة التي قدمها “فيفا” للاتحادات الوطنية، للنهوض بمستقبل كرة القدم النسائية وتطويرها، واشتراط إقامة مسابقات بين الأندية فى الكرة النسائية كما هو الحال على مستوى المنتخبات.