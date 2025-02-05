شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مشاركة طاهر محمد طاهر فى تدريبات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

اقترب الجهاز الفني لفريق الأهلي من استعادة جهود طاهر محمد طاهر لاعب الفريق خلال أسبوع بعدما اقترب اللاعب من إنهاء برنامجه التأهيلي الذي يؤديه في الوقت الحالي من أجل التعافي من الإصابة بشد في العضلة الأمامية والذي تعرض له منذ مشاركته في مباراة باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس الانتركونتيننتال للأندية.

ويؤدي طاهر محمد البرنامج التأهيلي في برنامجه العلاجي الذي يخضع له تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق الأحمر، من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي، وقد يكون اللاعب جاهزا للمشاركة في مباراة غزل المحلة أو مباراة الإسماعيلي على أقصى تقدير.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة بتروجت غداً ، الخميس، في الجولة الـ12 لبطولة الدوري الممتاز