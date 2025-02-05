شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يجدد الثقة فى محمد إسماعيل وموقعة حرس الحدود تحدد مصيره والان مع تفاصيل الخبر

جدد أيمن الشريعى رئيس نادى إنبى الثقة فى محمد إسماعيل المدير الفني للفريق رغم تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة، وكان أخرها الخسارة أمام البنك الأهلي بهدف دون رد فى الجولة الماضية.

وعرض محمد إسماعيل الاعتذار على أيمن الشريعى عن تولى القيادة الفنية لنادى إنبى إلا أن الأخير رفضها وأكد له على ثقته ودعمه الكامل فى قيادة الفريق البترولى إلى برالأمان،بداية من مباراة حرس الحدود المقبلة.

من جانبه طالب محمد إسماعيل لاعبيه بضرورة غلق صفحة البنك الأهلي من أجل التركيز فى مباراة حرس الحدود المقرر لها يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

وشدد إسماعيل خلال جلساته المستمرة مع اللاعبين على ضرورة الفوز فى مباراة حرس الحدود المقبلة خاصة مع وضع الفريق الصعب فى جدول ترتيب الدورى حيث يحتل المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط من 11 مباراة.

ويدرس محمد إسماعيل إجراء بعض التغييرات على تشكيل الفريق البترولى فى مباراة حرس الحدود وعلى رأسها الدفع بزياد كمال من بداية اللقاء خاصة أن شارك بديلا فى مباراة البنك الأهلي فى الجولة الحادية عشرة من الدوري.