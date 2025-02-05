شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يؤجل العقوبات المالية بعد التأهل لربع نهائي كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لنادي الجونة بقيادة علاء عبد العال، تأجيل توقيع أي عقوبات مالية على اللاعبين بعد نجاح الفريق في التأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس مصر، وذلك تقديرًا للمجهود الكبير الذي بذله اللاعبون في المباراة الأخيرة أمام فريق "تيم أف سي" في دور الـ16.



وكانت إدارة النادي قد لوّحت سابقًا بفرض غرامات مالية بسبب بعض التراجع في الأداء خلال المباريات الماضية، وتلقى ستة هزائم متتالية في الدوري، إلا أن الانتصار الأخير دفع الجهاز الفني لتأجيل أي قرارات تأديبية ومنح اللاعبين فرصة للاستمرار في الأداء الإيجابي.



وأكد مصدر داخل الفريق أن إدارة الجونة تسعى للحفاظ على استقرار الأجواء داخل الفريق خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع استمرار المنافسة في الدوري وكأس مصر، مشددًا على أهمية التركيز في المرحلة المقبلة لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية.

ويستعد الجونة لمواجهات صعبة في الفترة القادمة، حيث يستعد الفريق لمواجهة طلائع الجيش بعد غدا الجمعة، لتحقيق مركز جيد في الدوري، وسط دعم الإدارة والجهاز الفني للاعبين.