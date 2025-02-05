شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعرض جدولة مستحقات الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، جدولة المستحقات المالية الخاصة بالوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، وذلك في إطار السعي لتعزيز التعاون بين الجانبين وضمان استمرار العمل في مكافحة المنشطات وفق المعايير الدولية، في خطوة تهدف إلى تسوية الملفات المالية العالقة.



وأكد مصدر مسؤول داخل الاتحاد أن العرض يتضمن خطة دفع مرنة تأخذ في الاعتبار الوضع المالي الحالي، مشيرًا إلى أن الاتحاد ملتزم بدعم جهود مكافحة المنشطات لضمان نزاهة المنافسات المحلية والدولية.



من جانبها، رحّبت الوكالة المصرية بفكرة الجدولة، لكنها طالبت بضمانات واضحة لتنفيذ الاتفاق دون تأخير، ويأتي هذا التحرك بعد مطالبات متكررة من الوكالة بالحصول على مستحقاتها المتأخرة لضمان استمرار عملها بكفاءة.