شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يهزم مونتيري المكسيكى بهدف محمد هانى في كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

في مثل هذا اليوم 5 فبراير 2022 ، استهل فريق الكرة بالنادى الأهلى مشواره في بطولة كأس العالم للأندية ، بفوز ثمين على منافسه مونتيري المكسيكي (1-0) في المباراة التي جمعتهما ضمن الدور الثاني، ليستكمل المارد الأحمر مشواره بالبطولة ويتوج فى النهاية بالميدالية البرونزية للمرة الثالثة فى تاريخه.

ويدين الأهلي بالفضل في انتصاره لمدافعه محمد هاني، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد بحلول الدقيقة 53 من زمن اللقاء على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: علي لطفي في حراسة المرمى، رامي ربيعة – محمد مغربي - ياسر إبراهيم - علي معلول - محمد هاني في الدفاع أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر في الوسط، و حسين الشحات - طاهر محمد طاهر في الهجوم .

بينما خاض مونتيري المباراة بتشكيل مكون من: إستيبان أندرادا في حراسة المرمى، إيريك أجيري، فيكتور مورينو، سيباستيان فيجاس، ماتياس كرانفيتير في الدفاع، سيلسو أورتيز، لويس رومو، أرتورو جونزاليس، ماكسيميليانو ميزا في الوسط، ورودافو بيتزارو، مورى في الهجوم.

ولعب الأهلي مباراة مونتيري بقيادة مدربه الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى في وجود صعوبات كثيرة بسبب الغيابات الكثيرة التي ضربت صفوفه، ما بين لاعبيه الدوليين المتواجدين مع منتخب مصر محمد الشناوي وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف أو لاعبيه المصابين أكرم توفيق وبدر بانون وعمار حمدي وحسام حسن وصلاح محسن وأحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو.

وإجمالا توج الاهلى بـ154 بطولة هي 44 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 15 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.

وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين، وتوج المارد الأحمر بطلا لكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة في تاريخه ، هذا بخلاف فوز الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.