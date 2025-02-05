شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يختتم استعداداته لمواجهة مودرن سبورت في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يختتم اليوم الأربعاء فريق الكرة الأول بنادي غزل المحلة بنادي غزل المحلة استعداداته للمباراة المقبلة أمام مودرن سبورت، والتي تجمع الفريقين فى الرابعة عصر غداً الخميس، باستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري.

وكان نادى غزل المحلة، أعلن تعيين القبرصي بابا فاسيليو المدير الفني السابق للاتحاد السكندري، مديرا فنيا للفريق، خلفاً لشوقي غريب المدير الفني السابق، والذي رحل بعد تراجع النتائج وآخرها الهزيمة من فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

واستقر فريق غزل المحلة فى المركز الـ 15 بجدول ترتيب مسابقة الدوري، بعدما خاض 11 مباراة، فاز خلالها فى مباراتين، وتعادل فى مثلهما، وتلقى الهزيمة في 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو غزل المحلة 9 أهداف واستقبلت شباكهم 18 هدفاً آخر، كأضعف خط دفاع في مسابقة الدوري.

من جانبه، تحدث وليد خليل رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، عن إقالة الجهاز الفني للفريق بقيادة شوقي غريب، وتعيين القبرصي بابا فاسيليو في الإدارة الفنية، على خلفية تراجع النتائج في الفترة الماضية.

وقال وليد خليل في تصريحات عبر برنامج "صباح أون تايم": أوجه الشكر لشوقي غريب قيمة وقامة كبيرة وقدم ما عليه، ولكن لم يحالفه التوفيق، بابا فاسيليو من المدربين الذي يمتلكون سيرة ذاتية محترمة، وقدم نتائج طيبة، ونجح من قبل مع غزل المحلة، ونتمنى له التوفيق والدعم من الجماهير في الفترة المقبلة.

أضاف: فريق المحلة يعتبر فريقاً جديداً بعد الصعود إلى الدوري الممتاز، كنا دائماً نخسر في الدقائق الأخيرة، وأرى مجهود اللاعبين في الملعب، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق في الفترة المقبلة، وأطلب من اللاعبين أن يكونوا عند ظن الجهاز الفني، وأن تكون الجماهير في خلف الفريق وأتمنى تحسن النتائج.