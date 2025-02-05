الامارات | كوزمين وكونراد والحوسني.. يحصدون جوائز رابطة المحترفين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن الفائزين بجوائز الأفضل في شهر يناير 2025، لفئات أفضل لاعب، وحارس مرمى، ومدرب بدوري أدنوك للمحترفين، إذ فاز بجائزة أفضل لاعب، تايرون كونراد، لاعب الشارقة، متفوقاً على مروان أزرقان (النصر)، وحمدان حميد (خورفكان)، ومؤنس دبور (شباب الأهلي)، ويحيى نادر (العين). فيما حصد جائزة أفضل حارس مرمى، عادل الحوسني، حارس الشارقة، متفوقاً على حمد المقبالي (شباب الأهلي)، وفهد الظنحاني (بني ياس). وحصل على جائزة أفضل مدرب في شهر يناير، أولاريو كوزمين (الشارقة)، متفوقاً على باولو سوزا (شباب الأهلي)، ودانييل إيسايلا (بني ياس).