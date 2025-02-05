الامارات | جمهور دوري «الهواة» ينتظر ديربيات شهر رمضان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، السبت المقبل، منافسات مرحلة الإياب من دوري الدرجة الأولى «الهواة»، بإقامة الجولة الـ16 التي تقام يومي السبت والأحد، حيث يلعب يونايتد مع العربي، والظفرة مع «غلف إف سي» السبت، بينما يلعب في اليوم التالي الفجيرة مع حتا، والإمارات مع مصفوت، وغلف يونايتد مع الذيد، والحمرية مع دبا.

ويتصدر ترتيب فرق البطولة الفجيرة برصيد 29 نقطة، يليه العربي والظفرة ولكل منهما 27، ثم حتا ودبا ولكل منهما 25 نقطة، ويونايتد 21 نقطة في المراكز الستة الأولى.

وتعد منافسات الجولة الـ16 بمثابة بدء العد التنازلي لتحديد بطل البطولة، والكشف عن الفريقين الصاعدين للعب في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين.

وتبرز خمسة مشاهد فنية يتوقع حضورها بعد الانتدابات التي أجرتها الأندية خلال فترة الانتقالات الشتوية، تتقدمها مباريات الديربي في شهر رمضان التي يترقبها الجمهور:

شهر رمضان

تخوض أندية الدرجة الأولى عدداً من المباريات الصعبة، والحاسمة خلال شهر رمضان، والتي يمكن وصفها بأنها ستكون بمثابة نقطة تحول فنية للفرق التي تنافس على الصعود والبقاء، وأبرزها الظفرة مع دبا، والإمارات مع حتا، ودبا مع يونايتد.

المستوى الفني

تعاقدت أندية الدرجة الأولى خلال فترة الانتقالات الشتوية مع عدد كبير من اللاعبين الجدد، ما قد ينعكس بشكل لافت على المردود الفني، وخصوصاً الفرق التي تنافس على التأهل لدوري المحترفين وأبرزها العربي والظفرة.

عودة الصقور

تعد عودة الصقور للواجهة أحد أبرز المشاهد الفنية المرتقبة في المرحلة الثانية للبطولة، وذلك بعد التعاقد مع المدرب بدر طبيب الشحي، والتعاقدات التي أجراها الفريق، ما يضع الفرق التي تنافس أمام تحديات فنية قوية.

مباريات الفجيرة

يخوض الفجيرة ثلاث مباريات قوية متتالية مع فرق حاسمة أمام كل من حتا بملعبه، وأمام الذيد ضيفاً عليه، قبل أن يستضيف دبا بملعبه، في أصعب مباريات الموسم، كونها تأتي أمام فرق تنافس على الصعود إضافة إلى الذيد العنيد على ملعبه في نقطة تحول فنية نوعية.

فِرَق الشركات

تزامناً مع احتلالها مراكز في أسفل الترتيب، يتوقع أن تقدم فرق الشركات مباريات قوية وهي فرق «غلف إف سي» وغلف يونايتد و«مجد»، سعياً منها للحصول عن النقاط التي تساعدها على البقاء، وهي مرشحة لأن تكون الحصان الأسود في أغلب المباريات.