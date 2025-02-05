الامارات | منتخب الدراجات إلى تايلاند.. وبوعصيبة يخوض انتخابات آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادرت بعثة منتخب الدراجات، أمس، إلى تايلاند للمشاركة في منافسات البطولة الآسيوية للطريق، من السابع إلى 16 الجاري، ثم تتجه إلى ماليزيا للمشاركة في بطولة آسيا للمضمار من 21 إلى 27 الجاري.

وضم الوفد سبعة لاعبين، هم: أحمد المنصوري، راشد البلوشي، عبدالله جاسم، محمد المطيوعي، عبدالله الحمادي، هلال الحربي، يوسف أميري، إضافة إلى البطلة الأولمبية صفية الصايغ في سباق السيدات.

كما يضم الوفد رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات، منصور بوعصيبة، ومدير المنتخبات، محمد بن شفيع، والمدير الفني، الكندي ريتشارد وولز، والمدرب بدر ثاني، ومدربة السيدات، سناء مرداسي، والمدلك جون بول، وفني الدراجات، ساجيث ساندرو.

وأكد بوعصيبة أهمية البطولة الآسيوية للطريق والمضمار، خصوصاً في ظل وجود المدير الفني الكندي الجديد، ريتشارد وولز، الذي يخطط مع أبطال المنتخب للوصول إلى الأولمبياد والمنافسة في البطولات العالمية، مشيراً إلى أن المنتخب يبحث عن التتويج الآسيوي في كل مشاركة له.

وقال بوعصيبة لـ«الإمارات اليوم»: «اختتم المنتخب الوطني، الأحد الماضي، الفحوص الطبية الخاصة قبل السفر، بمشاركة 12 لاعباً ولاعبة، وتحت إشراف المدير الفني الجديد للمنتخبات الوطنية للدراجات الهوائية،

الكندي ريتشارد وولز، إذ أجريت، على مدار ثلاثة أيام، بحضور جميع اللاعبين المشاركين في البطولة، حيث يخوض المنتخب الوطني المنافسات في فئات الكبار وتحت 23 عاماً، والشباب، والسيدات».

ومن جهة أخرى، يخوض بوعصيبة انتخابات عضوية الاتحاد الآسيوي التي تقام، غداً، في تايلاند على هامش فعاليات البطولة.