الامارات | الوصل يقترب من مواجهة السد في ثمن نهائي «النخبة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل مرشحاً لخوض مواجهة من العيار الثقيل في دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، عقب خسارته أمام النصر السعودي بأربعة أهداف دون رد، أول من أمس، على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض في الجولة السابعة من مرحلة الدوري، إذ قد يلعب مع السد القطري في الدور المقبل.

وتلقى الوصل خسارته الثانية في دوري أبطال آسيا، بهزيمته أمام النصر السعودي في مباراة شهدت تألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي أحرز الهدفين الثاني والثالث، بينما سجل علي الحسن الهدف الأول ومحمد آل فتيل الهدف الرابع، ليصبح الأقرب بالنسبة إلى «الإمبراطور» هو اللعب مجدداً مع السد القطري في ثمن النهائي، حيث توقف رصيد الفريق عند 11 نقطة في المركز الخامس لتتقلص حظوظه في الابتعاد عن مواجهة أحد الأندية التي تحتل المراكز الأربعة الأولى في لائحة الترتيب.

ويلعب الوصل في الجولة الختامية لمرحلة الدوري أمام الهلال السعودي في 18 الجاري على استاد زعبيل، إذ إنه في حال فوز الوصل وتعثر السد القطري خارج أرضه أمام باختاكور الأوزبكي، سيتقدم الوصل إلى المركز الرابع، ويتراجع السد إلى المركز الخامس وبذلك سيلتقيان في دور الـ16.

والأمر نفسه في حال تعادل الوصل مع الهلال، سيبقى الوصل في المركز الخامس، ويلتقي مع السد الذي سيحصل على المركز الرابع.

في المقابل خسارة «الإمبراطور» أمام الهلال تضعه أمام احتمالية تراجعه إلى المركز السادس في حال فوز الريان القطري على الاستقلال الإيراني، حيث سيتقدم الريان إلى المركز الخامس، ويصبح الوصل وجهاً لوجه أمام فريق سعودي، إذ سيلعب حينها مع الفريق الذي يحتل المركز الثالث من أندية الأهلي والهلال والنصر.

ويطمح الوصل إلى الحصول على المركز الرابع لخوض مباراة الإياب في دور الـ16 على ملعبه في زعبيل، بينما حصوله على المركزين الخامس أو السادس يضعه أمام خيار خوض مباراة حسم التأهل إلى دور الثمانية خارج ملعبه.

وضمنت الأندية السعودية الثلاثة الحصول على المراكز الثلاثة الأولى، وهي الأهلي والهلال والنصر، قبل خوض مباريات الجولة الثامنة والأخيرة التي تقام يومي 17 و18 من الشهر الجاري، وبذلك لن تكون هناك أي مواجهات بين الفرق السعودية في ثمن النهائي، حيث إن الفرق الأربعة الأولى لا يمكن أن تواجه بعضها في هذا الدور.

ويواجه الفريق صاحب المركز الأول نظيره الثامن، بينما يلتقي الثاني مع السابع، والثالث مع السادس، ويلعب الرابع ضد الخامس.

وبدأت البطولة الأقوى للأندية الآسيوية شكلها الجديد خلال الموسم الحالي 2024-2025، بتحويل الدور الأول من المجموعات إلى مرحلة الدوري، إذ تضم تلك المرحلة 12 فريقاً في الغرب، ومثلها في الشرق، بحيث يخوض كل فريق ثماني مباريات، وتتأهل ثمانية فرق من كل مجموعة للدور ثمن النهائي.

احتمالات سيواجهها الوصل في دور الـ 16

حصول الوصل على المركز الرابع أو الخامس.. يلتقي مع السد.

حصول الوصل على المركز السادس.. يلتقي مع النصر أو الهلال أو الأهلي.