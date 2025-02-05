الامارات | كأس العرب للتايكواندو تنطلق في الفجيرة اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الفجيرة، أمس، عن تفاصيل تنظيم بطولتي التايكواندو، وهما كأس العرب الخامسة وبطولة الفجيرة الدولية الـ12 ذات التصنيف G12، في مجمع زايد الرياضي، وبرعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة. وأعلنت اللجنة المنظمة خلال مؤتمر صحافي أمس، في نادي الفجيرة للفنون القتالية، أن كأس العرب تنطلق صباح اليوم بمشاركة 1535 لاعباً ولاعبة، بينما ستنطلق البطولة الدولية في التاسع من الشهر الجاري، بمشاركة 2629 لاعباً ولاعبة من دول مختلفة، وحضر المؤتمر رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو رئيس اللجنة المنظمة، أحمد الزيودي، ورئيس الاتحاد العربي للتايكواندو، المغربي إدريس الهلالي، ومدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، نادر أبوشاويش، ومدير مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية الراعي الرئيس للبطولتين، المهندس علي قاسم.

وقال الزيودي إن هذه النسخة ستشهد زيادة في أعداد اللاعبين واللاعبات، لافتاً إلى أن منتخب الإمارات سيدفع بـ60 لاعباً ولاعبة في البطولة، وبدوره أكد أبوشاويش أن المنافسات ستشهد مشاركة أبطال سبق لهم الفوز بألقاب عالمية، وحققوا إنجازات دولية عدة خلال السنوات الماضية.