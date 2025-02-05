الامارات | «ألعاب دبي» تُعلن عن شراكات استراتيجية جديدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة لـ«ألعاب دبي»، الحدث الرياضي الجماعي الأبرز في إمارة دبي، التي تُقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عن توقيع اتفاقات رعاية وتعاون استراتيجي عدة، جاءت مع مجلس دبي الرياضي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وبنك أبوظبي الأول، وشركة (M42)، وشركة (C4)، ودبي فيستفال سيتي، ومجموعة الفطيم للسيارات، ومجموعة الوصل التجارية (Viya)، و«أديداس».

جاء هذا الإعلان بالتزامن مع التوسع الكبير الذي تشهده «ألعاب دبي»، التي أصبحت محط اهتمام عالمي واسع، حيث تستعد للانطلاق في 20 فبراير الجاري، وتُنظم البطولة بشراكة رسمية من «دي بي ورلد»، وشراكة ماسية مع مجموعة «داماك»، وشركة الإمارات العامة للبترول «إمارات».

وبهذه المناسبة، قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن «ألعاب دبي» تؤكد حرص قيادتنا الرشيدة على جعل الرياضة والأنشطة البدنية جزءاً لا يتجزأ من ثقافة المجتمع الإماراتي، وتأتي رعايتنا لهذه الفعالية خلال «عام المجتمع» في إطار مسؤوليتنا المجتمعية لدعم الأنشطة والمبادرات التي تشجع على تبني أسلوب حياة صحي وتسهم في تحفيز الطاقة الإيجابية.

من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، أن «ألعاب دبي» تشهد تنوعاً ونمواً عاماً بعد عام من خلال حرص سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على تطويرها، وجهود وأفكار اللجنة المنظمة التي تحرص على تحقيق الأهداف الكبيرة لهذه المبادرة الرياضية المجتمعية الرائدة.

بدوره، قال مدير «ألعاب دبي»، مروان بن عيسى، إن انضمام عدد من الجهات الرائدة إلى قائمة الشركاء والداعمين للنسخة السادسة من البطولة يعكس المكانة المرموقة التي حققتها البطولة وأهميتها المتزايدة على الساحة الرياضية، وهذا الدعم لا يسهم فقط في تعزيز نجاح الحدث، بل يرفع من مستوى التنافس، ويوسّع قاعدة المشاركين والمشجعين، ما يعزز انتشار الرياضة وجاذبيتها لمختلف الفئات.

وأضاف أن هذا التعاون يمثل نموذجاً متميزاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويجسد التزام الجميع بدعم ثقافة العمل الجماعي والابتكار في تنظيم الفعاليات الرياضية.

وأكد المدير التنفيذي لشركة (C4)، علي القيزي، أن «ألعاب دبي» تعد فرصة نوعية تسهم في تمكين القدرات والطاقات وتعزيز روح التنافس الإيجابي، مشدداً على الالتزام بدعم جهود التنمية الاجتماعية والبشرية في دولة الإمارات، ما يعزز قيم الابتكار وبناء مستقبل أفضل.

من ناحيته، أشار مدير إدارة الأصول بالفطيم العقارية، هيثم حجار، إلى أهمية استضافة منافسات ألعاب دبي مجدداً في دبي فستيفال سيتي هذا العام، إذ يُعد هذا الحدث تجسيداً حقيقياً لروح العمل الجماعي، والتصميم، والتعاون، وهي قيم لها صداها وأهميتها في مجتمعنا وتعكس مبادئ دبي فستيفال سيتي، منوهاً بالحرص على توفير منصة تلتقي فيها الجهات الحكومية لتعزيز التعاون وإظهار قوتها وقدرتها على تجاوز التحديات من خلال العمل المشترك والإصرار.

وأضاف أنه بفضل المشاركة الواسعة لمدن العالم، سيشكل الحدث في نسخته الجديدة لهذا العام تظاهرة عالمية تحتفي بقيم التعاون والوحدة والمثابرة.