الامارات | علي ثاني: تفاصيل بسيطة غيّرت صورة الشارقة في الموسم الحالي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال عضو شركة كرة القدم بنادي الشارقة رئيس اللجنة الفنية، علي ثاني، إن هناك تفاصيل بسيطة غيرت صورة الشارقة إلى الأفضل خلال الموسم الرياضي الحالي 2024-2025، وإن خط دفاع الفريق في الموسم الماضي تأثر سلباً بغياب شاهين عبدالرحمن بداعي الإصابة، وعودة اللاعب هذا الموسم صنعت الفارق وأثرت إيجاباً في خط الدفاع الذي لم تهتز شباكه سوى خمس مرات فقط في دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، فيما حافظ الفريق على نظافة شباكه في آخر سبع جولات من مسابقة الدوري الذي مضى منه 14 جولة.

وأضاف علي ثاني لـ«الإمارات اليوم»: «لاعبو الشارقة هذا الموسم هم أنفسهم الذين كانوا في الموسم الماضي، لكن تغيرت بعض الأمور التي قادت إلى تغيير صورة الفريق، بجانب الدور الكبير لمشرف الفريق عبدالعزيز محمد، وكل المنظومة الإدارية والطاقم الإداري في النادي».

وتنتظر الشارقة مباريات مهمة، سواء في الدوري الذي سيلتقي خلاله مع اتحاد كلباء، غداً، ضمن الجولة 15 وفي «دوري أبطال آسيا للأندية 2»، إذ سيلتقي فريق الحسين إربد الأردني يوم 11 الجاري، فيما سيواجه الجزيرة في الدور نصف النهائي لكأس رئيس الدولة خلال الشهر المقبل، بينما سيواجه شباب الأهلي ذهاباً وإياباً في الدور نصف النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وأكمل علي ثاني: «الدور الثاني للدوري لايزال في بداياته، وهناك استقطابات جديدة في الأندية خلال الانتقالات الشتوية للاعبين، وبالتالي المنافسة ستكون صعبة».

من جانب آخر كشفت إحصائية رصدتها «الإمارات اليوم» أن شباك الشارقة لم تهتز منذ الجولة الثامنة لدوري أدنوك للمحترفين التي حقق فيها الفوز على فريق النصر بثلاثة أهداف نظيفة، وحافظ الشارقة طوال سبع جولات متتالية على شباكه نظيفة دون أن تستقبل أي هدف، فيما سجل الفريق خلال الجولات السبع تسعة أهداف، في حين كانت آخر مرة اهتزت فيها شباك الفريق في الجولة السابعة بعدما استقبلت هدفاً خلال مباراة الفريق أمام بني ياس التي انتهت بفوز الشارقة 4-1، فيما فاز في الجولة التاسعة على نظيره فريق عجمان بهدف نظيف، وفي الجولة العاشرة فاز على الوحدة بهدفين نظيفين، فيما تعادل في الجولة 11 أمام مضيفه العين من دون أهداف، وفي الجولة 12 فاز على خورفكان بهدف نظيف، وفي الجولة 13 فاز على الوصل في استاد زعبيل بهدف نظيف، وأخيراً في الجولة 14 فاز على دبا الحصن بهدف نظيف سجله اللاعب تايرون كونراد.

ويعد فريق الشارقة حتى الجولة 14 الأقل استقبالاً للأهداف بخمسة أهداف فقط، وسجل الشارقة في المقابل 27 هدفاً خلال 14 مباراة.

وتظهر هذه الإحصائية قوة دفاع الشارقة بقيادة الرباعي يومين تشو وشاهين عبدالرحمن وخالد الظنحاني ودافيد بتروفيك، وخلفهم الحارس المخضرم عادل الحوسني.