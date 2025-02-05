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الامارات | ميلان يضم جواو فيليكس على سبيل الإعارة

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ميلانو - أ.ف.ب 0 تبليغ

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  • الامارات | ميلان يضم جواو فيليكس على سبيل الإعارة 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاقد ميلان الإيطالي مع مهاجم تشلسي الإنجليزي، البرتغالي جواو فيليكس، بموجب الإعارة، في الوقت الذي أبرم النادي أربع صفقات، خلال الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية، في سعيه لإنعاش موسمه.

وقال ميلان، في بيان له، إن فيليكس الذي اكتفى بتسجيل هدف في الدوري لمصلحة تشلسي منذ انتقاله من أتلتيكو مدريد الإسباني خلال الصيف «قد وقع عقداً مع النادي، يستمر حتى 30 يونيو 2025».

ويتأخر ميلان بفارق سبع نقاط عن المراكز الأربعة الأولى في ، و19 نقطة عن نابولي المتصدر، ولم ينجح النادي اللومباردي في التأهل مباشرة إلى الدور ثُمن النهائي من بخسارته أمام دينامو زغرب الكرواتي، الأسبوع الماضي، لكنه سيخوض الملحق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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