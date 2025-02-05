كأس إسبانيا: سيميوني الإبن يقود أتلتيكو إلى نصف النهائي

الرياص - اسماء السيد - مدريد : سجل الأرجنتيني غوليانو سيميوني، نجل مدرب أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني، هدفين من خماسية فريقه في مرمى خيتافي وقاده لبلوغ الدور نصف النهائي من مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم الثلاثاء.

وقدّم أتلتيكو صاحب المركز الثاني في الدوري بفارق نقطة عن جاره اللدود ريال المتصدر (49 مقابل 48) على ملعبه ميتروبوليتانو أداء جماعيا رائعا توجه بخاسمية نظيفة استهلها سيميوني الإبن بهدفين (8 و17)، وأضاف البرازيلي صامويل لينو (42) والبديلان الأرجنتيني الآخر أنخيل كوريا (78) والنروجي ألكسندر سورلوث (86) الاهداف الثلاثة الاخرى.

وقال سيميوني لشبكة "تي في إي" بعد فوز فريقه "أنا سعيد للغاية بخوض ليلة مثل هذه في الملعب، لقد كانت جنونية، ولكن قبل كل شيء يجب أن أشكر الفريق بأكمله لأننا بذلنا جهدا كبيرا".

وأضاف "أنا سعيد، وأفكر كثيرا في الأشياء التي يتعيّن عليّ تحسينها، وأعمل على التطور يوما بعد يوم... ويجب أن أستمر في النمو".

ويلهث أتلتيكو خلف لقبه الحادي عشر في المسابقة والأول منذ عام 2013.

ومنح هذا الفوز جرعة ثقة إضافية لرجال المدرب سيميوني قبل 4 أيام من المواجهة النارية والأكثر انتظارا هذا الموسم دربي العاصمة مدريد بمواجهة ريال المتصدر على أرضه في سانتياغو برنابيو حيث من المتوقع أن يخطو الفائز خطوة مهمة في السباق على لقب الدوري.