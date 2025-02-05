كأس ألمانيا: أونداف يقود شتوتغارت الى نصف النهائي

الرياص - اسماء السيد - شتوتغارت : قاد الدولي دينيس أونداف فريقه شتوتغارت إلى نصف نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم بتسجيله هدف اللقاء أمام ضيفه أوغسبورغ 1 0 الثلاثاء ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وفشل شتوتغارت وصيف بطل الدوري الموسم الماضي في فرض هيمنته على المباراة منذ البداية حيث بدا منافسه البافاري الطرف الاكثر حضورا في سعيه للتأهل الى المربع الذهبي للمرة الثانية في تاريخه.

ومع تحسن أداء شتوتغارت، كاد أونداف أن يفتتح التسجيل اثر تمريرة ساقطة من زميله في المنتخب الالماني أنجيلو ستيلر، ألّا أن الحارس الكرواتي نيديلكو لابروفيتش كان لها في المرصاد (26).

وجاءت محاولة أونداف الثانية ناجحة حيث تمكن بعد ثلاث دقائق من افتتاح التسجيل بعدما هيأ له البوسني إرميدين ديميروفيتش الكرة فسددها قوية بين قدمي المدافع كيفن شلوتيربيك مباشرة في المرمى (29).

ورفع أونداف الذي انتقل خلال الصيف بشكل دائم من برايتون الانكليزي بعدما لعب سابقا على سبيل الاعارة، رصيده الى 10 أهداف في 24 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وتراجع أداء أوغسبورغ بعد الهدف، باستثناء فرصة للبديل ميرت كومور أجبرت حارس شتوتغارت ألكسندر نوبيل على التصدي لها بصعوبة (71).

وأنهى شتوتغارت سلسلة من ثلاث هزائم تواليا في مختلف المسابقات، ومنها خسارته الاخيرة أمام باريس سان جرمان الفرنسي 1 4 في مسابقة دوري أبطال اوروبا والتي قضت على حظوظه ببلوغ الملحق المءهل إلى ثمن النهائي.

ويعود آخر تتويج لشتوتغارت حامل اللقب ثلاث مرات في مسابقة الكأس الى العام 1997، كما انه لم يفز بأي لقب منذ تتويجه بلقب البوندسليغا في موسم 2006 2007.