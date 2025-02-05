شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال يحذر من انتفاضة الطلائع.. وجلسة فنية بمران الحونة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر علاء عبد العال، المدير الفني لفريق الجونة، لاعبيه من الاستهانة بفريق طلائع الجيش في المباراة المقبلة، مشيرًا إلى أن الطلائع يمر بمرحلة انتفاضة كروية ونجح في تحقيق نتائج إيجابية مؤخرًا.



وأكد عبد العال خلال حديثه مع اللاعبين أن طلائع الجيش يتمتع بعناصر مميزة وقادرة على صناعة الفارق، مما يجعل المواجهة المقبلة صعبة وتتطلب أقصى درجات التركيز.



وفي إطار الاستعدادات، يعقد الجهاز الفني جلسة فنية مع اللاعبين خلال مران اليوم، يستعرض خلالها أبرز نقاط القوة والضعف في فريق الطلائع، مع التركيز على بعض الجوانب التكتيكية التي سيتم تنفيذها في المباراة.



وشهد المران الذى جرى أمس تركيزًا على تحسين الجوانب الدفاعية والهجومية، مع منح بعض اللاعبين تعليمات خاصة بناءً على طريقة لعب المنافس